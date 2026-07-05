Сергей Разумовский

Сегодня сборная Украины U19 проведет заключительный матч группового этапа Евро-2026.

Поединок состоится 5 июля в 18:00. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на «Суспільне Спорт» или на медиасервисе MEGOGO.

После двух туров турнирная таблица группы выглядит так:

Украина — 6 очков Италия — 4 очка Хорватия — 1 очко Сербия — 0 очков

Украинская команда имеет отличные шансы завершить групповой этап на первом месте. Заключительный матч станет решающим в борьбе за итоговое расположение в квартете.

Напомним, сборная Украины U-19 гарантировала себе участие в полуфинале Евро-2026 и вышла на ЧМ-2027.