Евро-2026 (U-19). Украина – Италия. Видеотрансляция
XSport рассказывает, где посмотреть решающий матч за первое место в группе юношеского чемпионата Европы
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Сегодня сборная Украины U19 проведет заключительный матч группового этапа Евро-2026.
Поединок состоится 5 июля в 18:00. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на «Суспільне Спорт» или на медиасервисе MEGOGO.
После двух туров турнирная таблица группы выглядит так:
- Украина — 6 очков
- Италия — 4 очка
- Хорватия — 1 очко
- Сербия — 0 очков
Украинская команда имеет отличные шансы завершить групповой этап на первом месте. Заключительный матч станет решающим в борьбе за итоговое расположение в квартете.
Напомним, сборная Украины U-19 гарантировала себе участие в полуфинале Евро-2026 и вышла на ЧМ-2027.