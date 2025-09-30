Новости перед матчем и форма команд

Для Кайрата дебют в групповом этапе Лиги чемпионов оказался болезненным: в первом туре они пропустили трижды менее чем за пять минут второго тайма и уступили Спортингу (1:4). Тем не менее, в чемпионате Казахстана команда быстро реабилитировалась, обыграв Женис (3:1), что должно добавить уверенности перед домашним матчем.

Важный факт: Кайрат еще ни разу не побеждал в еврокубковых матчах группового этапа дома (1 ничья, 2 поражения). В то же время в этом сезоне в квалификации ЛЧ команда провела четыре поединка без единого пропущенного гола (3 победы, 1 ничья).

Реал начал новую европейскую кампанию с победы над Марселем (2:1), но в Ла Лиге потерпел сокрушительное поражение от Атлетико (2:5). Это было первое поражение «сливочных» в сезоне после семи побед подряд, и теперь они будут особенно мотивированы. История тоже на их стороне: мадридцы проиграли лишь 3 из последних 30 еврокубковых матчей против соперников-дебютантов (24 победы, 3 ничьи).

Тем не менее, Реалу нужно быть максимально сконцентрированным, так как команда рискует потерпеть третье подряд выездное поражение в ЛЧ — такого не было с мая 2001 года.

История противостояний

Ранее Кайрат и Реал между собой не встречались. Испанские клубы еще ни разу не проигрывали представителям Казахстана в Лиге чемпионов (1 победа, 1 ничья).

Горячие факты и серии

Кайрат сохранял свои ворота «сухими» в 4 из последних 6 матчей.

Среднее пропущенных в групповом этапе УЕФА — 2,14 гола за игру (7 матчей, 5 поражений, 2 ничьи).

6 из последних 7 матчей Реала завершились с тоталом более 2,5 гола.

В 3 из последних 5 выездных игр ЛЧ Реал забивал ровно 3 гола.

Ключевые игроки и потери

18-летний Дастан Сатпаев открывал счет в двух последних матчах чемпионата Казахстана, но в Лиге чемпионов заработал уже четвертую желтую карточку.

У Кайрата не сыграют нападающие Жоао Паулу и Элдер Сантана.

У Реала отсутствуют Дани Карвахаль (дисквалификация) и Эдер Милитау (травма).

Защитник Альваро Каррерас рискует снова попасть в протокол арбитра: он получал желтые карточки после 50-й минуты в 3 из 4 последних матчей.

