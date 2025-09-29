Михаил Цирук

Во вторник, 30 сентября, состоятся 9 первых поединков второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Казахстанский Кайрат в первом в истории домашнем поединке ЛЧ примет мадридский Реал, другой дебютант, Пафос, примет мюнхенскую Баварию, а в центральном матче игрового дня Бенфика с двумя украинцами в составе встретится с лондонским Челси. Предлагаем вашему вниманию анонс матчей вторника во втором туре самого престижного еврокубка.

Первый тур две чёрно-синие команды провели совершенно по-разному. Брюгге на своём поле сенсационно разбил Монако (4:1), тогда как Аталанта потерпела разгромное поражение от ПСЖ (0:4). Таким образом, для бергамасков этот матч становится очень важным, ведь вторая неудача подряд на старте турнира может выйти боком в конце этапа лиги.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Аталанты

Пожалуй, это будет самый колоритный матч игрового дня, ведь почти любой поединок ЛЧ в Казахстане автоматически становится колоритным. На пути к этой игре Реалу предстоит преодолеть аж 8 158 километров, а в Алматы вокруг матча просто сумасшедший ажиотаж: билеты на места, где не видно половины поля, стоят по 250 тысяч тенге (15 тысяч гривен!), да и на такие траты люди готовы идти ради того, чтобы увидеть вживую королевский клуб.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Реала

Окрылённый победой в мадридском дерби Атлетико попробует заработать первые очки в Лиге чемпионов. Однако легко точно не будет, ведь соперником является крепкий Айнтрахт, который выиграл три из пяти стартовых матчей Бундеслиги, а в Лиге чемпионов просто разгромил Галатасарай (5:1). Удастся ли команде Симеоне впервые в сезоне выиграть три матча подряд?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Атлетико

В полуфинале предыдущей Лиги Европы норвежский клуб создал для шпор немало проблем, так что надеяться на лёгкую прогулку подопечным Томаса Франка точно не стоит. В первом туре Буде/Глимт сыграл в результативную ничью со Славией (2:2), а Тоттенгем минимально одолел Вильярреал (1:0), поэтому в этой игре оба коллектива будут стремиться продолжить набирать очки.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Тоттенхема

Стамбульскому Галатасараю точно не позавидуешь, ведь после разгромного поражения от Айнтрахта в первом туре (1:5) чемпион Турции попадет под горячую руку разъяренного первым поражением в сезоне Ливерпуля, который в выходные уступил Кристал Пэлас (1:2). Удастся ли аутсайдеру сдержать натиск красных?

Прогноз XSPORT.ua - победа Ливерпуля

С фаворитом этого противостояния все более чем ясно. Интер довольно уверенно выиграл стартовый матч Лиги чемпионов у Аякса (2:0), а после этого одержал две победы подряд в Серии А над Сассуоло (2:1) и Кальяри (2:0). Так что на бумаге Славия выглядит обреченным аутсайдером, однако, возможно, ей все же удастся заставить фаворита немного напрячься.

Прогноз XSPORT.ua - победа Интера

После не слишком удачного старта сезона сейчас у Марселя Роберто Де Дзерби наступил довольно неплохой период: в чемпионате одержали три победы подряд, одну из которых - над ПСЖ (1:0), а между ними дали достойный бой мадридскому Реалу в Лиге чемпионов (1:2), хотя и минимально уступили.

В такой форме провансальцам вполне по силам добыть первые очки в новом розыгрыше ЛЧ в противостоянии с Аяксом. Нидерландский клуб выиграл 5 из 7 матчей на внутренней арене, а вот в Лиге чемпионов, как и его соперник, очков пока не имеет, уступив в первом туре Интеру (0:2). Кто же из команд добудет первые баллы в новом розыгрыше?

Прогноз XSPORT.ua - победа Марселя

Пафос попал в первую в своей истории Лигу чемпионов с набранным очком в игре против Олимпиакоса (0:0), однако в этот раз задача киприотов будет значительно сложнее. В гости к новичку приедет мюнхенская Бавария, которая в первом туре разобралась с Челси (3:1), и теперь попробует продолжить свою победную поступь.

Прогноз XSPORT.ua - победа Баварии

Ну а в центральном поединке игрового дня лондонский Челси примет Бенфику Анатолия Трубина и Георгия Судакова. Обе команды начали эту Лигу чемпионов неудачно: Челси потерпел фиаско от Баварии (1:3), а Бенфика сенсационно проиграла Карабаху (2:3), так что набранные баллы теперь очень нужны как одним, так и другим. Ну а наше отдельное внимание, конечно же, будет приковано к Георгию Судакову, который блестяще начал свою карьеру в Португалии, отметившись впяти матчах двумя голами и ассистом. Сможет ли украинец помочь своей команде огорчить бывшую команду Жозе Моуринью?

Прогноз XSPORT.ua - Челси не проиграет

В материале использованы фото Getty images