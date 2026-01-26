Европейский клуб с двумя украинцами вернул себе лидерство. Видео
КСУ Крайова сохранила лидерство
около 5 часов назад
Фото: - Университатя Крайова
Университатя Крайова в заключительном матче 23 тура Суперлиги победила Ботошани.
Александру Чикалдэу забил первый гол бело-синих на 65-й минуте, а Этим Мандей установил окончательный счет на 83-й минуте.
Павел Исенко и Александр Романчук сыграли по 90 минут в составе Университати.
Нападающий Ботошани Николай Ковталюк провел на поле 71 минуту.
Суперлига. 23 тур
КСУ Крайова – Ботошани 2:0
Голы: Чикалдэу, 65, Этим, 83
КСУ Крайова с 46 баллами занимает первую позицию в Суперлиге после 23 туров. Ботошани - на пятом с 38 баллами
