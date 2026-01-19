Черкасский ЛНЗ официально сообщил о уходе легионера Эйнела Соареша. Информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Согласно заявлению, вингер продолжит карьеру в словацком клубе «Тренчин», куда он перешел на правах аренды. Детали финансовой стороны сделки не раскрываются. Еще за несколько туров до окончания первой части текущего сезона УПЛ фиолетовые перевели иностранного футболиста в команду U-19, а генеральный директор клуба тогда отметил, что в структуре ЛНЗ никто не может быть важнее, чем сам клуб.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Соареш провел семь матчей за черкасскую команду и не отметился результативными действиями. В УПЛ он перебрался в марте 2024 года из чемпионата Словакии.

Также сообщалось, что Соареш не отправится с ЛНЗ на зимние сборы.