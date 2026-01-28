В заключительном матче 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 Комо одержал волевую победу над Фиорентиной со счетом 3:1. Подопечные Сеска Фабрегаса теперь продолжат борьбу в четвертьфинале.

Матч начался с быстрого гола Фиорентины: на 7-й минуте Роберто Пикколи вывел хозяев вперед. Однако уже на 20-й минуте бывший игрок Барселоны Серхи Роберто восстановил равновесие. На 60-й минуте аргентинский полузащитник Комо Николас Пас вывел гостей вперед, а на первой добавленной минуте Альваро Мората установил окончательный счет.

Кубок Италии. 1/8 финала

Фиорентина - Комо 1:3 (Пикколи 7 - Серхи Роберто 20, Нико Пас 60, Мората 90+1)

Таким образом, Комо стал последней командой, которая получила путевку в 1/4 финала Кубка Италии. Там подопечные Фабрегаса встретятся с Наполи. Остальные пары четвертьфинала: Интер – Торино, Аталанта – Ювентус, Болонья – Лацио.