В четверг, 7 августа, прошёл первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между греческим Панатинаикосом и донецким Шахтёром.

Матч состоялся на стадионе Спирос Луис в Афинах и начался в 21:00 по киевскому времени. Игра завершилась без забитых мячей – 0:0.

По результатам голосования болельщиков лучшим игроком в составе горняков признан украинский вратарь Дмитрий Резник, который отразил 6 ударов и сохранил ворота в неприкосновенности.

26-летний голкипер в текущем сезоне уже провёл шесть матчей, пропустив всего два гола и оформив пять «сухих» игр. Ответный матч начнется 14 августа в 21:00 по Киеву на номинальном домашнем стадионе Шахтёра в польском Кракове.