Михаил Цирюк

Очередная еврокубковая неделя для Украины завершилась, и по ее итогам главным донором очков в таблицу коэффициентов УЕФА неожиданно стало житомирское Полесье. Наши гранды, к сожалению, побед не добыли, и если игру Динамо мы уже проанализировали, то теперь самое время поговорить о Шахтере. Ну и, конечно же, о главных героях недели - команде Руслана Ротаня.

После феерического прохода Бешикташа (4:2; 2:0) многие ждали от подопечных Арды Турана продолжения феерии и в противостоянии с номинально более скромным Панатинаикосом. Однако не так случилось, как гадалось. Довольно осторожный и прагматичный соперник стал для горняков очень непростым испытанием, и в целом игра вышла равной: могли реализовать один из моментов и выиграть, но могли и проиграть.

Перспектива проиграть этот поединок была вполне реальной. Несмотря на то, что в течение большей части игрового времени инициативой на поле владел украинский клуб, последние минуты матча полностью были за хозяевами, и если бы не несколько, по меньшей мере три великолепных сэйва Дмитрия Резника, совершенных в последние 10 минут поединка, то в Кракове оранжево-черным пришлось бы отыгрываться.

Лучший шанс выиграть этот матч греки имели на 80-й минуте, когда Швидерский без фола убрал со своего пути Матвиенко и оказался наедине перед воротами украинского голкипера, однако пробил так, что у Резника оставались шансы на спасение своей команды, и он ими блестяще воспользовался.

Конечно, были свои шансы в этом матче и у Шахтера. В первом тайме хорошие моменты имели Алиссон и Марлон Гомес, который имел шанс успеть на добивание после неуверенной игры голкипера соперника. А во втором произошел самый спорный эпизод матча, когда Палмер-Браун толчком в корпус в своей штрафной остановил попытку Эгиналду выйти один на один с вратарем. Этот момент после игры вспоминал Арда Туран, и в теории рефери действительно имел основания назначать пенальти. Однако, не назначил.

В целом ничья - вполне справедливый итог этого матча, и вряд ли какая-либо из команд сможет с этим не согласиться. Как видим, легкой прогулки для Шахтера с Панатинаикосом не получилось, так что для попадания в плей-офф квалификации Лиги Европы еще придется попотеть. Но в конечном итоге главное, чтобы итоговый результат этого противостояния был в пользу украинского клуба.

Конечно, мы надеялись на то, что Полесье сможет победить Пакш, но в то, что это будет настолько уверенно, честно говоря, не верилось.Хотя начало игры совсем не предвещало разгрома. Житомиряне, на правах номинальных хозяев, начали поединок активнее и создали несколько неплохих моментов. Однако на экваторе второго тайма Пакш начал приходить в себя и огрызаться. Например, на 32-й минуте у венгров был отличный шанс выйти вперед. Но когда казалось, что соперник может перехватить инициативу в матче, Полесье неожиданно прорвало. На 41-й минуте подопечные Ротаня забили такой простой, но такой нужный в тот момент гол: длинная передача вперед, Крушинский достиг лицевой линии и отдал на пустые ворота Андриевскому. А в добавленное к первому тайму время Леднев исполнил идеальную подачу со штрафного удара на голову Безкоровайному — и это 2:0. Во втором тайме Леднев довершил разгром соперника собственным голом. В роли ассистента второй раз за матч выступил Крушинский, который красиво обыграл двух соперников на фланге и прострелил в центр штрафной площадки, а Богдан с помощью рикошета переправил мяч в ворота. Итак, это очень приятные и комфортные 3:0, которые позволяют Полесью потихоньку начинать думать о противостоянии с Фиорентиной в плей-офф. Теперь остается лишь спокойно довести дело до конца на поле соперника, и надеемся, что у подопечных Руслана Ротаня через неделю получится это сделать. *В материале использованы фото Getty images, ФК Шахтер Донецк, ФК Полесье Житомир.*