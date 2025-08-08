Шахтёр хочет приобрести бразильского вингера
Известна сумма потенциального трансфера
Шахтер близок к завершению трансфера бразильского вингера Лукас Феррейры, который является воспитанником Сан-Паулу.
Донецкий клуб предложил восемь миллионов евро за 19-летнего бразильца, сообщает Globo Esporte.
Отмечается, что Сан-Паулу и Шахтер близки к достижению соглашения о трансфере игрока.
Феррейра открыт к переезду в Европу, а бразильский клуб готов продать вингера из-за финансовых трудностей.
Вингер сыграл 23 матча за Сан-Паулу, забив один гол и сделав один ассист.
Контракт Лукаса Феррейры с бразильским клубом действует до лета 2028 года.
