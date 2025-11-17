Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0). Его слова приводит ПРОФУТБОЛ Digital.

Это очень хорошая команда, непростая. Они уверены в себе, имеют качественную культуру паса, хорошо перемещаются. Частично они, наверное, держали в голове, что ничья их устраивала.

Но хотелось бы отметить наших ребят: они верили до конца. Возможно, во втором тайме моментов было немного, но в первом Цыганков хорошо обострял, Трубин сделал суперсейвы - даже два. Затем вышел Яремчук, Зубков замкнул дальнюю штангу, а после удара Гуцуляка мяч с рикошетом оказался в воротах.

Самое важное - было видно, что наши игроки очень хотели победить, хотя Исландия - соперник непростой. Команда мне понравилась: дисциплинированная, с хорошим балансом между атакой, полузащитой и обороной. Но победа Украины закономерна – мы ее заслужили.