Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский в эфире MEGOGO подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).

Сегодня главными были самоотдача и заряд. В первом тайме мы играли неплохо, но не хватало завершения. Потом ребята вышли на замену и помогли. Исландцы в конце уже затягивали. Поздравляю всю Украину с победой.

Было тяжело сидеть на скамье. У нас были моменты, из которых нужно было выжать больше. Сегодня было тяжелое поле. Исландцы говорили, что приехали за победой, но мы увидели, что они играли на контратаках. Иногда у них получалось, но результат на табло. Очень хорошо, что Гуцуляк забил второй мяч и все расслабились. Мы провели классную игру и заслужили эту победу, - сказал Малиновский.