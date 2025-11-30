Главный тренер Руха Иван Федык прокомментировал победу в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (1:0).

Для нас было важно получить три очка в гостевом матче после тяжелого переезда. В Александрии всегда непростой выезд. Мы много делали изменений во время подготовки к этому поединку и думали играть в три центральных защитника. Но во время установки решили сыграть с двумя центральными защитниками.

Всю неделю все только и говорили о том, что «Рух» в матчах с «Александрией» постоянно играет вничью. Поэтому для нас было важно победить и сломать эту серию. Я видел в раздевалке перед матчем настрой ребят, поэтому за эту игру особенно не переживал, ведь была уверенность, что команда победит. Тем не менее нужно реализовывать свои моменты, в частности Бабукар Фаал и Марко Сапуга не забили после выходов один на один с голкипером. Если бы «Рух» забил второй гол, нам было бы легче играть дальше и, возможно, дали бы возможность сыграть другим ребятам.

К каждому матчу мы готовимся отдельно, в зависимости от того, какие футболисты у нас в наличии. Для нас важна каждая игра. Отказ от трех защитников. На установке я изменил решение. Копина, который должен был играть центрального защитника, решил поставить в центр поля.

Марко Сапуга набирает форму и ему сейчас непросто. Он пропустил более 2 лет. Сейчас Сапуга получает столько игрового времени, сколько ему под силу. В предыдущем матче у нас выпал почти весь центр поля, поэтому он играл в стартовом составе. В поединке с «Александрией» Марко вышел на замену. Мы следим за его состоянием и принимаем соответствующие решения.