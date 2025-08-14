Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал поражение в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Пакша (1:2), но проход на следующую стадию. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Наверное, сегодня седых волос добавилось намного больше. Очень тяжелый матч. Наверное, нужно поздравить с выходом в следующий раунд. И, наверное, да, стоит отметить, что это были два разных матча. Такой, скажем, пример на будущее, что нужно бороться в двух матчах. И сегодня Пакш нам показал, что именно борьба до конца – она стоит свеч. Поэтому для нас это опыт, мы должны его отложить и работать на 100%, чтобы такого не повторилось в будущем.

Тем более, что в будущем нас ждет уже Фиорентина, именитый соперник, который за последние три года был два раза в финале, если я не ошибаюсь, и один раз в полуфинале. Наверное, самый сильный соперник, который мог нам попасться. Но, скажем так, это тоже наш опыт, и мы должны ментально быть лучше.

Мы должны подходить к этому матчу с той стороны, что да, они – фавориты. Но еще раз повторюсь, на примере Пакша: есть два матча, есть каждая игра по 90 минут, а возможно и больше, если будет дополнительное время или пенальти. И никого не нужно бояться, особенно счета. Нужно играть до конца. И если на бумаге Фиорентина сегодня выглядит явным фаворитом, я думаю, что мы должны ментально подойти к матчу так, что, в первую очередь, не нужно бояться этого именитого соперника, а играть в свою игру.

Что касается нашей игры против Пакша, наверное, самая большая проблема была в том, что в первом матче мы были своей командой. Та, которая вела борьбу, подбирала мячи, правильно занимала позиции, играла вперед. Сегодня, к сожалению, этого не получилось. Сегодня мы подбирали мячи и возвращали назад и создавали для соперника постоянную позиционную игру, где они успевали нас накрывать, переходить один на один, и мы сами создавали для себя проблемы.

Поэтому нужно ускорять игру, в первую очередь. Когда возвращаешь, то надо играть вперед, чтобы иметь контригру. И сегодня, к сожалению, этого не вышло. Хотя в начале я считаю, если бы мы забили, наверное, эта игра была бы уже совсем другой. А так, наверное, поседел не только я один.

Усталость? Ну я уже говорил, что мы не собираемся жаловаться. Мы здесь и мы хотим здесь продолжать борьбу, также мы хотим работать и в чемпионате Украины. Поэтому да, усталость есть, это все понимаем, но нам нужно находить внутренние резервы, чтобы оставаться как можно дольше на евроарене, чтобы мы стремились выйти в групповой этап.

Поэтому для этого, как минимум, нужно большое желание. Да, это мечты, а мечты иногда сбываются. Мы этого очень хотим и хотим, чтобы, несмотря на переезды, несмотря на усталость, находили резервы и улучшались с каждым днем.