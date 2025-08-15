Михаил Цирюк

Если в выступлении украинских команд в прошлый еврокубковый неделю были хоть какие-то светлые пятна, то на этот раз разочаровали все. Единственный позитив - то, что житомирское "Полесье" всё-таки прошло дальше, но если бы команда Ротаня не сделала этого, имея такую преимущество после первого поединка, это, конечно, было бы полным издевательством над собой и своими болельщиками.

В целом количество представителей Украины в еврокубках после третьего квалификационного раунда не уменьшилось, однако двое из них опустились на уровень ниже, "Динамо" при этом пробило очередное еврокубковое дно, а в таблицу коэффициентов УЕФА на этой неделе наши команды добавили лишь 0,125 балла.

Как только украинский болельщик позволил себе лишь помечтать о том, что у нас появилась еще одна боеспособная единица на международной арене, которой под силу разбираться хотя бы с соперниками самого простого уровня, как жестокая реальность сразу возвращает нас на землю.

Да, "Полесье" прошло "Пакш" благодаря разгромной победе в первом матче, однако то, как житомирцы провели второй, вызывает злость. Имея комфортное преимущество, подопечные Ротаня довели противостояние с командой, не способной предложить ничего, кроме постоянной бомбардировки штрафной площадки фланговыми передачами, до нервной концовки, и если бы "Пакш" забил третий мяч, то почему-то не верится, что овертайм или серия пенальти остались бы за украинским клубом.

Первый пропущенный гол в конце первого тайма - проигранный отбор и верховая борьба перед воротами, второй - снова простая подача с фланга. Уже на 49 минуте "Пакш" оставалось отыграть лишь один мяч из трех, и мысль об этом не дает полноценно радоваться после этого матча, даже несмотря на победу "Полесья" в противостоянии.

Да, гости имели свои моменты на контратаках, и если бы представителю Украины удалось немного лучше ими распорядиться, эту дуэль можно было бы закрыть значительно раньше. Но не распорядились, и заставили своих фанатов нервничать до последних минут, добавив им много седых волос.

В конце концов, хорошо то, что хорошо заканчивается. На шестой компенсированной минуте "Полесье" таки нашло свою результативную атаку, которую со второго добивания завершил Таллес Коста, поставив окончательную точку в этой встрече.

Далее житомирский клуб ожидает "Фиорентина", и, скорее всего, на этом еврокубковая кампания подопечных Ротаня закончится. Однако этим проходом команда продлила свою еврокубковую жизнь в этом сезоне как минимум на две недели, и по сравнению с прошлым это выступление намеждународной арене волки точно могут записать себе в актив.

Очень жаль, что свое выступление в Лиге Европы завершил донецкий Шахтер. Второй матч против греческого Панатинаикоса во многом был похож на первый: напряженная и, в целом, равная борьба, которая могла завершиться победой любой из сторон, но, к сожалению, сложилась не в пользу украинского клуба.

Справедливо ли вылетели горняки? Вряд ли, ведь они точно не уступили ни в одном из двух матчей, а во втором даже были более активными, чем соперник. Однако говорить о везении соперника тоже не приходится: ну не была команда Турана настолько сильнее, чтобы не оставить оппоненту шансов. Так что в целом мы увидели равное противостояние с неудачным концом.

Конечно, на Шахтер повлияли кадровые проблемы. В этой игре дончане не могли рассчитывать на Криськива, Судакова, Кевина, Педриньо, Эгиналду и Траоре. Но даже в такой ситуации подопечные Турана имели все шансы, чтобы пройти дальше.

Чуть удачи не хватило в моменте с незасчитанным голом Невертона на 38-й минуте, когда бразилец оказался в офсайде, немного точности не хватило дальнему удару Очеретько на 68-й, чуть погорячился в моменте со своей второй желтой карточкой Олег Очеретько, и из всех этих «чуть» и сложилось поражение Шахтера.

О моменте с удалением, конечно, стоит поговорить отдельно, ведь он действительно ключевой: в равных составах Шахтер мог провести оставшиеся 40 минут значительно лучше. Но, несмотря на всю ярость Арды Турана, вторая желтая Очеретько имела право на жизнь. В мяч он сыграл, но в ногу тоже, и этот подкат действительно срывал контратаку, которую своей ошибкой привез сам Олег.

Но даже в таких условиях Шахтер имел отличный шанс, чтобы вырвать победу. На 89-й минуте Тобиас прострелил на дальнюю штангу, однако Невертон сначала не смог переправить мяч в пустые ворота ногой, затем добил головой в штангу, а после выбивания мяча горняки подобрали его и довели атаку до опасного удара Элиаса. Да, возможно, Тобиас, выполнявший передачу с фланга, был в офсайде, и гол все равно бы не засчитали. Но это тот случай, когда сначала надо было забить, а потом разбираться.

А дальше было скучное дополнительное время и серия пенальти, в которой Шахтер уступил. Отдельный привет за нее хочется передать Элиасу. Когда пробивая пятый удар, ты начинаешь выполнять какие-то бразильские танцы, то либо забиваешь, либо ты щеголь, который не понимает уровня ответственности момента.

Кроме Элиаса, у Шахтера свои попытки не реализовали Назарина и Педро Энрике, тогда как греки ошиблись только дважды. Таким образом, свою еврокубковую борьбу Шахтер завершает в плей-офф отбора Лиги конференций, где встретитсязі швейцарським Серветтом.

