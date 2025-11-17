Федорчук: «Украина не нашла своей игры в отборе на ЧМ»
Сине-жёлтые попытаются квалифицироваться на Мундиаль
около 4 часов назад
Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил игру сборной Украины в квалификации ЧМ-2026. Его слова приводит Footboom.
Я бы поставил 4 с минусом. Потому что больше шло к тройке, но выиграли последний матч. Да и то, что две игры с Исландией, у основного конкурента выиграли. Это то, что поднимает команду. В остальном же бросается в глаза консерватизм. Логика приглашения некоторых футболистов не совсем понятна.
Ну и самое главное – мы так и не нашли схемы игры, которая бы нам давала уверенность в результате. Мы играем 4-1-4-1, но это слишком банально, потому что уже мало кто так играет среди ведущих сборных., – рассказал Федорчук.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жеребьевки.