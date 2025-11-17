Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил игру сборной Украины в квалификации ЧМ-2026. Его слова приводит Footboom.

Я бы поставил 4 с минусом. Потому что больше шло к тройке, но выиграли последний матч. Да и то, что две игры с Исландией, у основного конкурента выиграли. Это то, что поднимает команду. В остальном же бросается в глаза консерватизм. Логика приглашения некоторых футболистов не совсем понятна.

Ну и самое главное – мы так и не нашли схемы игры, которая бы нам давала уверенность в результате. Мы играем 4-1-4-1, но это слишком банально, потому что уже мало кто так играет среди ведущих сборных., – рассказал Федорчук.