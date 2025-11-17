Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил игру сборной Украины в заключительном матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0). Его слова приводит Footboom.

Я скажу, что на стороне Украины прежде всего был ресурс футболистов, потому что 400-тысячная Исландия вполне логично имеет меньше человеческих ресурсов. Это, на самом деле, небольшой район Киева. И сыграть две игры в течение четырех дней с длительным перелетом из Баку - сами понимаете.

Я внимательно смотрел игру с Азербайджаном, тренер исландцев поставил практически 90% футболистов, которые играли в Баку. Они потратили много сил и сегодня это очень ощущалось. Уже в конце первого тайма было понятно, что исландцы проседают, а концовку матча они просто не доиграли, - рассказал Федорчук.