Павел Василенко

Сегодня должна состояться пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуша перед матчем 2-го тура отбора группы D на ЧМ-2026 против команды Украины в Баку.

Как передает azerisport.com, португальский специалист не появился на мероприятии, но вместо него пришел генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, который заявил о прощании с Сантушем.

«Сегодня Исполком АФФА расторг контракт с Фернанду Сантушем по взаимному согласию. На завершающий матч команду выведет Айхан Аббасов», – заявил Фараджуллаев.

Помню, что Аббасов является главным тренером молодежной сборной.

Матч квалификации на чемпионат мира-2026 Азербайджан – Украина пройдет во вторник, 9 сентября, и начнется в 19:00 на стадионе в Баку.

В первом туре сборная Украины проиграла команде Франции (0:2), а Азербайджан потерпел фиаско в поединке с Исландией (0:5).