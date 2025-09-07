Бывший полузащитник Карпат Михаил Кополовец проанализировал поражение сборной Украины в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Судаков не добежал в моменте с первым голом? Он же создавал моменты у других ворот. Возможно, он не был в максимальных кондициях, но я считаю, что он старался.

Тут сложно сказать – французы очень сильная команда. Я считаю, что выглядели достойно. На сегодняшний день, с учетом того, что мы можем, за игру не было стыдно. Могли бы сыграть лучше, но на сегодня это наш уровень. Вот и все.

Забарный мне нравится, он более-менее стабилен. Единственное, этот обыгрыш Мбаппе, но опять же – это лучший футболист мира на данный момент. Один из лучших нападающих. Забарный неплохо сыграл, имел момент, мог забить, но штанга. Опять же, кого я могу выделить – мы 0:2 проиграли. Если бы кто-то забил гол или два – мы все одинаковые.

Вот Забарный, если бы не этот момент с Мбаппе, можно было выделить. А так кого-то выделять – команда проиграла, значит, все играли плохо. Говорить, чтобы кто-то выделялся Бог знает как я не могу, – сказал Кополовец в интервью ua.tribuna.com.