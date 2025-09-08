Павел Василенко

8 сентября в Баку состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сине-желтых.

Также в пресс-конференции примет участие один из футболистов национальной команды. Начало мероприятия – в 16:30 по киевскому времени.

Открытая тренировка сине-желтых начнется в 17:00 на поле местного стадиона Тофика Бахрамова.

Первые 15 минут тренировки сборной Украины будут доступны для представителей медиа, после чего занятие продолжится за закрытыми дверями.

Матч квалификации на чемпионат мира-2026 Азербайджан – Украина пройдет во вторник, 9 сентября, и начнется в 19:00 на стадионе в Баку.

В первом туре сборная Украины уступила команде Франции (0:2), а Азербайджан потерпел фиаско в поединке с Исландией (0:5).