Украинский тренер Юрий Вернидуб поделился анализом поражения национальной сборной в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Первый тайм вышел не очень, мы играли слишком осторожно. Возможно, испугались. Очень быстро пропустили и моментов у нас особо не было. Французы больше владели мячом и полностью контролировали игру. Мы много сами себе привозили, ошибаясь возле штрафной, когда начинали играть короткие и средние передачи. Поэтому первый тайм мне не очень понравился.

Во втором тайме была совсем другая игра. Думаю, французы, ведя 1:0, уже пытались успокоить игру, но наши ребята – молодцы. Моментами выглядели очень неплохо и могли забить. У нас было два очень хороших момента. Первый – когда Довбик после подачи Зинченко пробивал головой, а второй – после штрафного Зинченко, когда вратарь отбил перед собой, а Ваня Калюжный пробил не своей рабочей ногой. Если бы он бил с левой, то забил бы. А так Забарному не удалось завершить. Сборная Украины провела далеко не худшую свою игру, поэтому я не вижу смысла за что-то ругать ребят.

Неуверенные первые таймы? Возможно, это психология. Мы играли в номинально домашнем матче, болельщики в Польше нас поддерживали, поэтому надо было смелее играть против французов.

В принципе, вышли все, кого ожидали увидеть, учитывая эпидемию травм в нашей команде. В моменте с первым голом немного не доработали в центре поля, опорная зона, Калюжный, Ярмолюк, Судаков не добежал. Второй мяч французы забили на контратаке. Класс Мбаппе сыграл свою роль. Очень легко он переиграл Забарного на замахе. Ну что тут поделаешь? Мбаппе есть Мбаппе, – заявил Вернидуб в интервью Sport-express.ua.