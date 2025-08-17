ЛНЗ на выезде победил Полесье
Житомирская команда проиграла на своем поле
44 минуты назад
Фото - ФК ЛНЗ
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги Полесье дома встретилось с черкасским ЛНЗ. Встреча в Житомире завершилась победой гостей со счетом 2:0.
В первом тайме гости заработали пенальти, который четко реализовал Шота Ноникашвили. В конце игры ЛНЗ закрепил победу еще одним голом – отличился Обах Проспер.
Полесье занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе три очка, ЛНЗ – третий с семью баллами.
УПЛ, 3-й тур
Полесье – ЛНЗ – 0:2
Голы: Ноникашвили, 29 (пен), Проспер, 90+1.