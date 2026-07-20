Сергей Разумовский

Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира. В ночь на 20 июля команда Луиса де ла Фуенте обыграла Аргентину в финале чемпионата мира-2026. Основное время матча завершилось без голов — 0:0, а судьбу трофея решил эпизод в начале второго экстра-тайма.

На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный мяч в встрече и принес Испании победу со счетом 1:0. Благодаря этому голу «Фурия Роха» одолела действующих на тот момент чемпионов мира и завоевала второй титул в истории.

Первый чемпионат мира Испания выиграла в 2010 году. Тогда команда также победила в финале со счетом 1:0 в экстра-тайме — соперником была сборная Нидерландов.

Таким образом, Испания выиграла оба своих финала чемпионатов мира. Команда ни разу не проигрывала в решающих матчах Мундиалей, а обе победы добыла именно в дополнительное время.

После триумфа на ЧМ-2026 Испания стала седьмой сборной, которой удалось выиграть чемпионат мира два или более раз. Больше всего титулов имеет Бразилия — 5. Далее идут Германия и Италия, которые выигрывали мундиаль по 4 раза. У Аргентины — 3 титула, а Франция, Уругвай и Испания имеют по 2 победы на чемпионатах мира.

Напомним, Ламин Ямаль на четыре года превзошел Фабрегаса и стал самым молодым победителем Евро и ЧМ.