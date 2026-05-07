Владимир Кириченко

Впервые в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов финал сведет двух испанских тренеров. Об этом сообщает известный журналист Педро Мартин на своей странице в X.

В решающем матче за титул Пари Сен-Жермен под руководством Луиса Энрике встретится с Арсеналом, который возглавляет Микель Артета.

Ранее такое совпадение тренеров из одной страны в финалах происходило лишь четыре раза в истории турнира (Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов): 1979 – Ноттингем Форест (Брайан Клаф) и Мальме (Боб Хафтон); 2003 – Ювентус (Марчелло Липпи) и Милан (Карло Анчелотти); 2013 – Боруссия (Юрген Клопп) и Бавария (Юпп Хайнкес); 2020 – ПСЖ (Томас Тухель) и Бавария (Ханс-Диетер Флик).

Arteta y Luis Enrique en la final.



Finales de Copa de Europa con entrenadores del mismo país:

1979 (Clough y Hougthon: Inglaterra)

2003 (Ancelotti y Lippi: Italia)

2013 (Heynckes y Klopp: Alemania)

2020 (Tuchel y Flick: Alemania)

2026 (Arteta y Luis Enrique: España) — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 6, 2026

Финальный матч текущей ЛЧ состоится 30 мая в столице Венгрии Будапеште.

Напомним, ПСЖ вышел в свой третий финал Лиги чемпионов в истории.