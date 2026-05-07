Впервые в истории в финале Лиги чемпионов встретятся два испанских тренера
Ранее такое совпадение наставников из одной страны происходило лишь четыре раза
около 2 часов назад
Впервые в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов финал сведет двух испанских тренеров. Об этом сообщает известный журналист Педро Мартин на своей странице в X.
В решающем матче за титул Пари Сен-Жермен под руководством Луиса Энрике встретится с Арсеналом, который возглавляет Микель Артета.
Ранее такое совпадение тренеров из одной страны в финалах происходило лишь четыре раза в истории турнира (Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов): 1979 – Ноттингем Форест (Брайан Клаф) и Мальме (Боб Хафтон); 2003 – Ювентус (Марчелло Липпи) и Милан (Карло Анчелотти); 2013 – Боруссия (Юрген Клопп) и Бавария (Юпп Хайнкес); 2020 – ПСЖ (Томас Тухель) и Бавария (Ханс-Диетер Флик).
Финальный матч текущей ЛЧ состоится 30 мая в столице Венгрии Будапеште.
Напомним, ПСЖ вышел в свой третий финал Лиги чемпионов в истории.