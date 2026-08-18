Сергей Разумовский

Лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед проявили интерес к нападающему Шахтера Кауану Элиасу. Об этом сообщает TEAMtalk.

Представители обоих английских клубов лично наблюдали за бразильским форвардом во время матча первого тура Украинской Премьер-лиги против Кудривки. В той встрече Шахтер одержал разгромную победу со счетом 5:1, а Элиас забил три мяча и оформил первый хет-трик в профессиональной карьере.

По информации источника, выступление 20-летнего нападающего произвело положительное впечатление на скаутов и представителей заинтересованных клубов. После матча они остались довольны игрой бразильца и его действиями на завершающей стадии атак.

Шахтер оценивает своего футболиста примерно в 30 млн фунтов. Донецкий клуб не планирует рассматривать предложения, которые существенно отличаются от этой суммы. Ожидается, что руководство «горняков» будет настаивать на полной выплате, если потенциальный покупатель захочет перейти к предметным переговорам.

На данный момент Шахтер еще не получал официальных предложений по трансферу Элиаса. В то же время представители футболиста уже начали получать более конкретные сигналы от европейских клубов, заинтересованных в подписании нападающего.

Ситуацию вокруг бразильца также внимательно отслеживают Милан и Порту. Согласно данным TEAMtalk, не менее десяти европейских клубов присутствовали на матче Шахтера против Кудривки, чтобы оценить игру Элиаса вживую.

Журналисты предполагают, что нападающий может сменить клуб до завершения летнего трансферного окна или уже после окончания текущего сезона. В то же время наиболее вероятным направлением для продолжения его карьеры называют один из чемпионатов, входящих в топ-5 европейских лиг.

Элиас присоединился к Шахтеру зимой 2025 года. Донецкий клуб приобрел футболиста у Флуминенсе за 17 млн евро. С тех пор нападающий постепенно адаптируется к украинскому футболу и занимает все более значимую роль в команде.

В текущем сезоне бразилец провел три матча и забил три гола. Его действующий контракт с Шахтером рассчитан до конца 2029 года, поэтому донецкий клуб имеет сильную переговорную позицию и не обязан соглашаться на невыгодные финансовые условия.