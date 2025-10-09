Павел Василенко

Барселона снова оказалась в центре финансовых проблем. Согласно официальному отчету клуба, долги блауграны за прошлые трансферы достигли 159,1 млн евро, и среди кредиторов – Бавария, Лидс и Севилья.

Наибольшая часть долга – 41,9 млн евро за Рафинью, которого Барселона приобрела у Лидса.

Бавария до сих пор ожидает 20 млн евро за Роберта Левандовского, а Севилья – 24,5 млн евро за Жюля Кунде.

Также каталонцы не рассчитались полностью за Феррана Торреса (13,3 млн) и Эмерсона Рояля (8 млн).

Несмотря на огромные долги, клуб ожидает еще 64,1 млн евро поступлений от продаж и аренды своих игроков.

В то же время «Барселона» продолжает искать способы придерживаться правил Финансового фейр-плей Ла Лиги – и это уже не первый год вызывает трудности при регистрации новых футболистов.

Финансовое давление на каталонский клуб не ослабевает, и нынешний отчет лишь подтвердил: кризис, начавшийся несколько лет назад, еще далеко не завершен.