Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о нынешней финансовой ситуации клуба.



Он отметил, что, несмотря на трудности последних лет, Барселона сделала заметный шаг вперед в экономическом плане.

«Мы очень довольны финансовыми показателями. Если посмотреть, с чем мы начинали и где находимся сейчас — это отличная работа. Уже два года подряд у нас положительный баланс, что дает стабильность. Мы даже установили рекорды по спонсорским контрактам.

При этом у нас есть конкурентоспособная команда, которая снова дарит радость болельщикам», — сказал Лапорта в эфире El Chiringuito.