Павел Василенко

Уже через несколько дней после победы в Суперкубке Италии у Наполи могут возникнуть серьезные трудности. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport, отмечая, что действующий чемпион Серии А находится под пристальным контролем независимой комиссии, которая следит за финансовым состоянием клубов и соблюдением экономических критериев.

По данным издания, Наполи — один из двух клубов, вместе с Пизой, которые в настоящее время не соответствуют установленным требованиям. Указывается, что клуб превысил допустимые финансовые показатели, что может иметь серьезные последствия в первую очередь на трансферном рынке.

Ожидается, что уже во время январского трансферного окна «партенопейцам» разрешат регистрировать новых игроков только при соблюдении баланса — каждое подписание должно сопровождаться уходом футболиста аналогичной стоимости. В то же время Gazzetta dello Sport подчеркивает, что с следующего лета финансовые критерии станут еще строже, а их несоблюдение может привести к полной запрете на трансферы — сценарию, которого в Неаполе стремятся избежать любой ценой.

А вот позитивные новости поступили из Рима. Та же комиссия сообщила об улучшении финансового положения Лацио, который ранее также не соответствовал экономическим требованиям, что и объясняло пассивность клуба на летнем трансферном рынке. Теперь «римские орлы» достигли необходимых показателей и смогут действовать значительно свободнее во время зимнего трансферного окна.