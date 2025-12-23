Главный тренер Наполи Антонио Конте поделился впечатлениями от победы своей команды над Болоньей со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Италии.

«Поздравляю игроков с безупречно проведенным турниром. Мы хотели сделать этот трофей подарком для себя и наших болельщиков и поздравить их с Рождеством. Приятно отмечать этот праздник с трофеем. Мы выиграли скудетто, а теперь и Суперкубок, обыграв несколько очень сильных команд.

Не стоит забывать, что два года назад Наполи проиграл в финале Суперкубка Интеру. В футболе имеет значение только победитель. Никто не просматривает список трофеев, чтобы узнать, был ли ты в финале. Я это хорошо знаю – как игрок я проиграл много финалов. Я серебряный призер чемпионатов мира и Европы, и это больно, потому что путь был правильным, но не хватало завершающего штриха.

Хочу отдельно отметить Болонью и особенно Винченцо Итальяно. Если посмотреть на созданные моменты, мы могли забивать больше. В то же время мы провели качественный матч во многих аспектах. Гол Нереса стал решающим. Мы детально проанализировали все ситуации, которые могли создать проблемы со стороны Болоньи.

Наша задача – расширять футбольные знания игроков. Я активно работаю над этим и считаю, что каждый футболист, с которым я сотрудничал, прогрессировал как в техническом, так и в психологическом плане», – цитирует Конте Джанлука Ди Марцио.