Павел Василенко

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан признался, что завершил карьеру не из-за потери формы, а из-за усталости от жизни в постоянных путешествиях.

В интервью Gazzetta dello Sport 53-летний Зидан откровенно рассказал, что эмоциональное истощение стало ключевым фактором его решения:

«Это было осознанное решение. Я устал от постоянных поездок и проживания в отелях. Даже когда мы играли дома, нам приходилось ночевать в отелях. Это меня полностью измотало. Честно говоря, физически я мог бы играть еще два-три года».

Зидан завершил карьеру в 2006 году после выступлений за Канн, Бордо, Ювентус и Реал Мадрид. За свою блестящую карьеру он провел 689 матчей, забил 125 голов и отдал 145 ассистов.

Обладатель «Золотого мяча» 1998 года, трижды лучший игрок мира по версии ФИФА, чемпион мира и Европы – Зидан оставил футбол на пике, оставив после себя наследие одного из самых элегантных и умных игроков в истории.