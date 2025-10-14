Зидан назвал лучшего футболиста всех времен
Это не Месси и не Криштиану
около 1 часа назад
Бывший главный тренер мадридского Реала и легендарный французский футболист Зинедин Зидан поделился своим мнением о лучшем игроке в истории футбола.
– Если бы мне пришлось назвать лучшего футболиста всех времен, я бы выбрал Роналдо из сборной Бразилии. То, что он делал на поле, было невероятным. Он мог сказать сопернику: сейчас сделаю финт – и действительно его делал, – сказал Зидан в интервью ESPN.
Во время своей карьеры Роналдо выступал за Крузейро, ПСВ, Барселону, Интер, мадридский Реал, Милан и Коринтианс. Больше всего матчей он провел именно в составе Реала — 177, в которых забил 104 гола.
В составе сборной Бразилии Роналдо сыграл 99 матчей, отметившись 62 голами и 32 результативными передачами.
