Бывший главный тренер Реала и чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан поделился своим мнением о лучшей команде всех времен.

Милан с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Та команда выигрывала множество матчей. Коллектив Сакки был действительно впечатляющим, – отметил Зидан в интервью Sempre Milan.

Арриго Сакки возглавлял Милан с 1987 по 1991 год, а также в сезоне 1996/97. Под его руководством клуб стал чемпионом Италии, выиграл Суперкубок страны, дважды триумфировал в Кубке европейских чемпионов, Суперкубке Европы и Межконтинентальном кубке.

