Павел Василенко

Киевское Динамо определилось с ареной для проведения номинально домашних матчей в еврокубковом сезоне 2026/27. Свои международные поединки команда будет проводить на стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине, сообщает официальный сайт бело-синих.

Напомним, что этот стадион уже хорошо знаком Динамо. В сезоне 2024/25 именно здесь бело-синие принимали соперников в квалификации Лиги чемпионов, сыграв матчи против сербского Партизана, шотландского Рейнджерс и австрийского РБ Зальцбург.

Также «Арена Люблин» была домашней площадкой команды во время еврокубковой кампании сезона 2025/26, когда Динамо встречалось с мальтийским Хамрун Спартанс, кипрским Пафосом в квалификации Лиги чемпионов, с израильским Маккаби Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, а также проводило матчи основного этапа Лиги конференций.

Киевляне начнут еврокубковую кампанию матчами первого раунда квалификации Лиги Европы, которые состоятся 9 и 16 июля.