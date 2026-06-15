Сергей Разумовский

Киевское Динамо уже завтра узнает своего первого соперника в еврокубковом сезоне. Во вторник, 16 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.

Начало церемонии запланировано на 18:00 по киевскому времени. Именно по ее итогам станет известно, с кем киевская команда сыграет на старте отбора второго по престижности еврокубкового турнира.

Динамо начнет выступления в Лиге Европы с первого квалификационного раунда как обладатель Кубка Украины. Чтобы пробиться к основному этапу турнира, киевлянам необходимо будет пройти четыре раунда квалификации.

В случае неудачи на одном из этапов отбора Динамо продолжит международный сезон в Лиге конференций. Таким образом, стартовые матчи в еврокубках будут иметь важное значение для дальнейшего маршрута команды в европейских турнирах.

Матчи первого раунда квалификации Лиги Европы запланированы на 9 и 16 июля. Один матч команда проведет дома, другой — на выезде.

Среди возможных соперников Динамо на этой стадии есть несколько представителей разных европейских чемпионатов. Киевляне могут сыграть против словацкой Жилины, сербской Войводины, румынского Университати Клуж, словенского Алюминия, ирландского Дерри Сити или исландского Вестри.

Напомним, Динамо уже начало подготовку к новому сезону.