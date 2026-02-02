Фламенгу и Коринтианс определили обладателя Суперкубка Бразилии. Видео
Команды разыграли первый трофей
около 1 часа назад
Фото - Коринтианс
Фламенгу и Коринтианс разыграли первый трофей нового сезона в Бразилии. Матч за Суперкубок страны завершился победой обладателя национального кубка.
«Тимау» с голами Габриэля и Юри Альберто в каждом из таймов принесли вторую победу в Суперкубке.
До этого Коринтианс выигрывал трофей в далеком 1991 году.
Суперкубок Бразилии-2026
Фламенгу - Коринтианс 0:2
Голы: Габриэл, 26, Юри Альберто, 90+9