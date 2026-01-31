Фламенгу вернул Пакету, побив трансферный рекорд в Бразилии. Видео
Вест Хэм получил хорошую компенсацию
около 1 часа назад
Фото - Фламенго
Фламенгу объявил о подписании полузащитника Вест Хэма Лукаса Пакета, сообщает пресс-служба клуба.
После семи лет в Европе 28-летний полузащитник возвращается в родной клуб.
Пакета будет защищать цвета Фла до 31 декабря 2026 года. Лукас будет носить футболку с номером 20.
По данным Transfermarkt, чемпион Бразилии вернул Пакета, заплатив рекордные для бразильского футбола 42 миллиона евро.
В этом сезоне Пакета провел за Вест Хэм 19 матчей: 5 голов, 1 ассист.