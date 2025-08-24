Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 2 тура Ла Лиги против Леванте (3:2). Его слова приводит Marca.

Наша игра сегодня не была идеальной, но следует признать, что Леванте сыграл хорошо. Было непросто, поскольку соперник защищается очень глубоко, из-за чего становится трудно. Мы продолжали атаковать и смогли добиться победы. Такие матчи помогают расти. Впереди долгий путь.

У Решфорда были моменты, которые выглядят как то, что мы ищем. Во втором тайме нам нужны были изменения, поэтому вышел Рафинья. Мы решили, что нам нужны именно такие изменения, - сказал Флик.