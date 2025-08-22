Павел Василенко

В последние дни нескольких игроков ФК Барселона связывали с переездом из столицы Каталонии. Однако главный тренер команды Ханси Флик заявил, что не хочет терять ни одного игрока из своего нынешнего состава.

Марк Касадо получил предложения из Англии и Италии. Полузащитнику может быть сложно найти регулярное игровое время в Барселоне, но Флик настаивает, что он все еще игрок, который им нужен.

«Я с ним разговаривал. Не думаю, что он хочет уходить. Я хочу, чтобы он был здесь. Это будет сложный сезон. Его присутствие внушает нам всем много уверенности, и как команде и персоналу это то, что нам нужно», – подчеркнул немецкий тренер клубной пресс-службе.

В похожем тоне Флик высказался и про Фермина Лопеса. Испанец вызвал значительный интерес на трансферном рынке этим летом.

Интерес к игроку проявляли преимущественно два гиганта Английской Премьер-лиги — Манчестер Юнайтед и Челси. Однако сделку заблокировал Флик.

«Я могу только повторить то, что сказал. Я не хочу сейчас терять ни одного игрока. Это будет сложный сезон, и нам нужны игроки калибра Фермина. Он очень хорошо выступил в прошлом сезоне и в начале этого. Я им доволен и хочу сохранить всех игроков».

В матче второго тура Ла Лиги Барселона на выезде сыграет против Леванте (23 августа).