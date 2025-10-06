Павел Василенко

Барселона потерпела два болезненных поражения на прошлой неделе. По данным Sport.es, главному тренеру каталонцев Ханси Флику пришлось объяснять их президенту клуба Жоану Лапорте.

В прошлую среду блауграна во втором туре группового этапа Лиги чемпионов проиграла ПСЖ со счетом 1:2. Однако воскресный матч Ла Лиги против Севильи оказался намного хуже: чемпионы Испании уступили со счетом 4:1.

Как сообщает издание, Флик и Лапорта провели серьезный разговор в самолете в Барселону. Темой, конечно же, были недавние поражения.

На данный момент нет планов по смене тренерского штаба. Клуб полностью доверяет немецкому тренеру и не намерен его увольнять.

Лапорта считает, что Флик быстро вернет свою команду на правильный путь. Подобное было в прошлом сезоне, когда Барселона также испытала незначительные трудности в начале кампании.

Немецкий тренер уже определил основные проблемы команды. Вскоре он будет работать над улучшением защиты и прессинга.

Следующий матч Барселоны состоится 18 октября, когда они примут Жирону в рамках 9-го тура Ла Лиги.