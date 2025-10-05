Цыганков не сможет помочь Жироне в матче с Барселоной
Украинец будет восстанавливаться после травмы
около 2 часов назад
Стало известно, что украинский вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов не примут участие в матче с Барселоной.
По информации журналиста Хави Эспинозы, оба футболиста пропустят предстоящее дерби Каталонии. Также в игре не смогут сыграть Тома Лемар, Давид Лопес, Донни ван де Бек, Жоэль Рокка, Аззедин Унаи и Алехандро Франсе.
Виктор Цыганков продолжает восстановление после травмы, а Владислав Краповцов участвует в составе сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира.
В этом сезоне Цыганков провел два матча на клубном уровне, отметившись одной результативной передачей, а Крапивцов сыграл два поединка и пропустил шесть мячей. Матч 9-го тура Ла Лиги между Жироной и Барселоной состоится 18 октября, начало в 17:15 по киевскому времени.