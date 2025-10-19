Испанский журналист Йонай Амаро отметил выступление украинского нападающего Жироны Владислава Ваната в матче 9-го тура Ла Лиги против Барселоны (1:2).

«Вячеслав Ванат снова промахнулся, но посмотрите, как он борется за свои шансы. Он трудится, бегает, сражается и всегда находит свою возможность. В отличие от Абеля или Миоувского, он постоянно в игре. Он кувалда, чистое упорство», – написал Амаро в Twitter.

Форвард вышел в стартовом составе и активно участвовал в атакующих действиях команды, хотя результативных действий не записал на свой счет. На 68-й минуте Ванат был заменен Кристианом Стуани.

В этом сезоне 23-летний украинец провел шесть матчей и забил два гола. Жирона после девяти туров занимает 19-е место в турнирной таблице, имея шесть очков.