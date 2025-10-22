Павел Василенко

Немецкий тренер Ханси Флик не сможет возглавить Барселону с запасной скамейки в воскресном Эль Класико против Реала.

Клуб не смог оспорить его красную карточку, которую Флик получил за протест после окончания матча 9-го тура Ла Лиги против Жироны, сообщает агентство DPA.

Барселона победила Жирону со счетом 2:1 благодаря голу Рональда Араухо в компенсированное время и отстает от лидера Реала на два очка.

Матч 10-го тура Ла Лиги Реал – Барселона пройдет в воскресенье, 26 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.