Ла Лига на своей странице в твиттере сообщила об отмене матча 17-го тура Примеры между Вильярреалом и Барселоной, который планировалось провести 20 декабря в Майами (США).

В заявлении организаторов отмечено, что это решение стало вынужденным из-за недостатка времени на качественную подготовку события.

Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, который был исторической и уникальной возможностью для интернационализации испанского футбола, не может быть реализован. Проведение официального матча за пределами страны стало бы важным шагом в глобальном развитии чемпионата, укрепило бы международное присутствие клубов, повысило узнаваемость игроков и усилило бренд испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США, — говорится в заявлении Ла Лиги.

Матч должен был состояться 20 декабря 2025 года, но теперь его проведут в Испании — дата и место уточняются.

Ранее, команды Ла Лиги устроили бунт из-за проведения матча Вильярреал - Барселона в США.