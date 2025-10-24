Павел Василенко

Мадридский Реал получил долгожданные новости перед главной битвой осени – Эль Класико против Барселоны. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо сможет рассчитывать сразу на четырех игроков, которые недавно были травмированы.

В состав возвращаются Трент Александр-Арнольд, Дани Карвахаль, Дин Хейсен и Дани Себальос. Все четверо прошли медобследование и готовы к участию в поединке.

Это – настоящее облегчение для тренера, который последние матчи вынужден был экспериментировать с защитой, даже опуская Феде Вальверде ниже в оборону.

Реал находится в блестящей форме: победы над Кайратом (5:0), Вильярреалом (3:1), Хетафе (1:0) и Ювентусом (1:0). Единственное поражение в этом сезоне – от Атлетико (2:5).

Тем временем Барселона имеет серьёзные кадровые проблемы – Роберт Левандовский не сможет помочь каталонцам в ключевом матче.

Эль Класико обещает быть жарким – и, похоже, Реал возвращает оптимальную силу в наилучший момент.