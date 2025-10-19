Немецкий наставник Барселоны Ханси Флик получил красную карточку в напряжённом матче против Жироны, где его команда вырвала победу 2:1 на последних минутах. Флик остался недоволен решениями судьи, считая, что удаление было несправедливым.

По данным Sports Illustrated, после игры он попытался объяснить происходящее, отметив, что его жесты не были направлены в адрес арбитра.

«Френки был рядом, я сказал: «Давай, Френки!» Честно, я не обращался к судье. Я аплодировал, чтобы подбодрить команду. Возможно, это даже помогло нам выиграть матч. Я пытался поговорить с Хилем Мансано, но он не захотел – его право, я должен это принять», – заверил немец.

Барселона не намерена подавать апелляцию, поэтому 60-летний тренер официально пропустит следующий тур Ла Лиги, где каталонцы встретятся с Реалом.