Фонсека прокомментировал трансфер Яремчука
Футболист перешел в чемпионат Франции
около 2 часов назад
Главный тренер Лиона Паулу Фонсека высказался о приходе в команду в аренду из Олимпиакоса украинского форварда Романа Яремчука.
«Роман – настоящий нападающий, очень умелый в штрафной площадке. У нас нет игрока с такими характеристиками. Павел нападающий не совсем такого типа. Эндрику это под силу, но Роман будет важен против команд, которые глубоко обороняются. У нас больше возможностей с Павлом, Романом и Эндриком», – цитирует Фонсеку клубная пресс-служба.
Аренда Яремчука рассчитана до 30 июня 2026 года (предусмотрена опция выкупа за 5 млн евро). Контракт украинца с Олимпиакосом действует до окончания сезона 2027/28;
Дебютировать за Лион Яремчук сможет в среду, 4 февраля, в домашнем матче против Лаваля в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.