Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после трансфера в Лион
Украинец попрощался с греческим клубом
19 минут назад
Украинский нападающий Роман Яремчук, который перешел в Лион на правах аренды, обратился с прощальными словами к болельщикам Олимпиакоса.
«Дорогие болельщики Олимпиакоса, это сообщение для вас. Я боролся за этот клуб ради вас. Я отдал все, что имел, даже больше, чем люди могли видеть или понимать. Не все и не всегда ценилось – такой футбол.
Но моя преданность всегда была искренней и настоящей. Вы заслуживаете самых больших и громких побед. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. Ваш Танк», - написал Яремчук.
Напомним, французский клуб арендовал форварда у Олимпиакоса до конца сезона, заплатив за соглашение 1,5 миллиона евро. В соглашении также предусмотрена опция выкупа игрока за 5 миллионов евро.