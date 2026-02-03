Украинский нападающий Роман Яремчук, который перешел в Лион на правах аренды, обратился с прощальными словами к болельщикам Олимпиакоса.

«Дорогие болельщики Олимпиакоса, это сообщение для вас. Я боролся за этот клуб ради вас. Я отдал все, что имел, даже больше, чем люди могли видеть или понимать. Не все и не всегда ценилось – такой футбол.

Но моя преданность всегда была искренней и настоящей. Вы заслуживаете самых больших и громких побед. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. Ваш Танк», - написал Яремчук.