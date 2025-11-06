Форбс вынес вердикт Барселоне, и это не о финансах. Видео
Каталонцы сенсационно потеряли очки в четвертом туре Лиги чемпионов
около 1 часа назад
В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов Брюгге и Барселона сыграли в результативную ничью в Бельгии.
Хозяева повели уже в самом дебюте после гола Трезольди, но через две минуты Торрес сравнял счет. Почти сразу Форбс снова вывел Брюгге вперед, и на перерыв бельгийцы ушли с преимуществом в счете.
После отдыха Ямаль во второй раз восстановил паритет, однако снова через две минуты Форбс оформил дубль. Барселона в третий раз отыгралась благодаря автоголу Цолиса на 77-й минуте, зафиксировав результативную ничью в вечерних качелях.
К вашему вниманию обзор матча.
Барселона набрала семь очков и выпала из топ-8 команд. Брюгге (4) замыкает топ-24 с Айнтрахтом и Наполи.
Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур
Брюгге – Барселона 3:3
Голы: Трезольди, 6, Форбс, 17, 63 – Торрес, 8, Ямаль, 61, Цолис, 77 (автогол)
Брюгге: Яккерс, Сейс, Саббе, Мехеле, Ордоньес, Оньедика (Аудор 84; Ветлесен 87), Станкович, Ванакен, Цолис, Форбс (Диакон 78), Трезольди (Вермант 78)
Барселона: Щенсни, Бальде (Мартин 90+3), Кунде, Гарсия (Кубарсi 90+4), Араухо, де Йонг, Касадо (Ольмо 58), Фермін, Рашфорд (Бардагджи 83), Ямаль, Торрес (Левандовски 58)
Предупреждения: Оньедика, Диакон – Кунде, Лопес, Ямаль