Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов Брюгге и Барселона сыграли в результативную ничью в Бельгии.

Хозяева повели уже в самом дебюте после гола Трезольди, но через две минуты Торрес сравнял счет. Почти сразу Форбс снова вывел Брюгге вперед, и на перерыв бельгийцы ушли с преимуществом в счете.

После отдыха Ямаль во второй раз восстановил паритет, однако снова через две минуты Форбс оформил дубль. Барселона в третий раз отыгралась благодаря автоголу Цолиса на 77-й минуте, зафиксировав результативную ничью в вечерних качелях.

К вашему вниманию обзор матча.

Барселона набрала семь очков и выпала из топ-8 команд. Брюгге (4) замыкает топ-24 с Айнтрахтом и Наполи.

Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур

Брюгге – Барселона 3:3

Голы: Трезольди, 6, Форбс, 17, 63 – Торрес, 8, Ямаль, 61, Цолис, 77 (автогол)

Брюгге: Яккерс, Сейс, Саббе, Мехеле, Ордоньес, Оньедика (Аудор 84; Ветлесен 87), Станкович, Ванакен, Цолис, Форбс (Диакон 78), Трезольди (Вермант 78)

Барселона: Щенсни, Бальде (Мартин 90+3), Кунде, Гарсия (Кубарсi 90+4), Араухо, де Йонг, Касадо (Ольмо 58), Фермін, Рашфорд (Бардагджи 83), Ямаль, Торрес (Левандовски 58)

Предупреждения: Оньедика, Диакон – Кунде, Лопес, Ямаль