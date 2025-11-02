Каталонская Барселона проявляет интерес к норвежскому форварду Манчестер Сити Эрлингу Холанду, сообщает El Nacional.

По данным источника, руководство испанского клуба рассматривает вариант обмена 25-летнего игрока на полузащитника Дани Ольмо с доплатой.

Отмечается, что Ольмо давно находится в сфере интересов главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, однако пока неясно, готов ли английский клуб рассматривать такое предложение.

В текущем сезоне 2025/26 Холанд провел 12 матчей за Сити, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. На счету Дани Ольмо — 10 игр, один забитый мяч и два ассиста.

Ранее сообщалось, что основной защитник Барселоны вернулся в общую группу.