Барселона хочет обменять своего футболиста на Холланда
Каталонцы хотят получить норвежца из Ман Сити ценой Дани Ольмо
43 минуты назад
Каталонская Барселона проявляет интерес к норвежскому форварду Манчестер Сити Эрлингу Холанду, сообщает El Nacional.
По данным источника, руководство испанского клуба рассматривает вариант обмена 25-летнего игрока на полузащитника Дани Ольмо с доплатой.
Отмечается, что Ольмо давно находится в сфере интересов главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, однако пока неясно, готов ли английский клуб рассматривать такое предложение.
В текущем сезоне 2025/26 Холанд провел 12 матчей за Сити, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. На счету Дани Ольмо — 10 игр, один забитый мяч и два ассиста.
