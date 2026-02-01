Выступая в роли эксперта на TNT Sports, бывший капитан Ливерпуля Стивен Джеррард высоко оценил игру Экитике, отметив сходство его манеры с Фернандо Торресом, который забил 81 мяч за клуб в период с 2007 по 2011 год.

Форвард Ливерпуля Экитике, в свою очередь, подчеркнул, что ему предстоит еще много работать, чтобы приблизиться к уровню таких легенд клуба, как Торрес. Француз стал главным героем матча против Ньюкасла, оформив дубль в победной игре на Энфилде со счетом 4:1.

Когда слова Джеррарда дошли до Экитике, 23-летний нападающий отреагировал сдержанно и скромно, признавшись, что в детстве у него не было возможности регулярно смотреть матчи АПЛ в прямом эфире.