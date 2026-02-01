Главный тренер Ливерпуля Арне Слот ранее возглавлял нидерландский Фейеноорд и добивался с командой впечатляющих результатов.

Среди его подопечных был правый защитник Лютсарел Гертрейда. Когда Слот летом 2024 года перебрался в АПЛ, 25-летний футболист выступал за немецкий РБ Лейпциг, а через год отправился в аренду в Сандерленд.

Этой зимой, столкнувшись с кадровым кризисом на правом фланге обороны, Ливерпуль вновь обратил внимание на Гертрейду. В настоящее время клуб только начал переговоры о возможном переходе, но с приближением закрытия трансферного окна они обещают ускориться и дать первые результаты. В этом сезоне Гертрейда провел 19 матчей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль покуражился в игре с Ньюкаслом.